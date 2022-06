Stadig uklarhed om ny aftale med amerikanerne

Redaktionen Fredag, 10. juni 2022 - 14:45

- Hvis det mod forventning skulle ende uden en aftale med amerikanerne om satellitforbindelsen fra efteråret 2023, så har Tusass ikke længere grundlag for at tilbyde nogen form for kommunikationsservices til Thulebasen efter 2023 - hverken internet, telefoni, radio/tv eller post, siger administrerende direktør i Tusass Kristian Reinert Davidsen.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Administrerende direktør forventer at få en aftale med amerikanerne om sattelilitforbindelse, som vil betyde, at Tusass vil kunne tilbyde internet flatrate over hele Grønland.

Flere aftaler på basen

Oplysningen kommer i forbindelse med, at Sermitsiaq har stillet Tusass nogle spørgsmål om Tusass’ løsning af opgave på for amerikanerne på Pituffik.

Kristian Reinert Davidsen oplyser i den forbindelse, at Tusass ikke har en men flere aftaler på Thulebasen.

- De drejer sig om lokal betjening af vores post- og telekunder. Det er således Tusass, der gennem årene har betalt Vectrus og deres forgænger for disse services.

- Imidlertid er det ikke disse faste aftaler, som udgør den største omsætning eller de største omkostninger, understreger han.

