Stadig uafklarede spørgsmål for Narsarsuaq

Thomas Munk Veirum Fredag, 01. marts 2024 - 09:59

Der stadig er flere uafklarede spørgsmål i forhold til omdannelsen af lufthavnen i Narsarsuaq til en heliport, og der er også brug for samarbejde omkring erhvervsmulighederne i bygden.

Derfor har Naalakkersuisut besluttet, at arbejdsgruppen for Narsarsuaqs fremtid får forlænget sit arbejde frem til, at den nye lufthavn i Qaqortoq åbner i 2026.

- Naalakkersuisut er glade for, at arbejdsgruppen har haft gode og produktive møder i 2023, og håber at en forlængelse af arbejdsgruppens virke vil gavne Narsarsuaqs fremtid. Der er gode erhvervsmuligheder, som kan gavne Narsarsuaq, udtaler naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur, Hans Peter Poulsen (S) om forlængelsen.

Passagertal vil styrtdykke

Den store udfordring for Narsarsuaq og indbyggerne ventes at blive det store fald i aktiviteten i lufthaven, når den nye lufthavn åbner. Det fremgår af kommissoriet, at trafikken ventes at falde fra omkring 50.000 passagerer årligt til omkring 3.000 passagerer årligt.

I dag beskæftiger Mittarfeqarfiit omkring 60 personer i bygden.

I en statusrapport nævner arbejdsgruppen, at hotellet i bygden er udbudt til salg, men der er endnu ikke kommet nogen bud. Arbejdsgruppen gør også opmærksom på, at havnen i bygden er i meget ringe stand og bør renoveres, samt at der er ønske om en bro over elven i Narsarsuaq for at styrke området position som turismedestination.

Borgmester: Brug for nytænkning

Borgmester i Kommune Kujalleq Stine Egede (IA) siger om forlængelsen af arbejdsgruppen:

- Vi har ønsket at forlænge arbejdsgruppens virkeperiode, da der er brug for et fortsat samarbejde og koordinering omkring Narsarsuaq´s fremtid. Investeringslyst, nytænkning og lokal medvirken er vigtige faktorer i udviklingen af det smukke og historiske område.