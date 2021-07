Stadig flere henvender sig til Tilioq

Redaktionen Søndag, 25. juli 2021 - 08:10

Der har været i alt 614 borgerhenvendelser til Tilioq siden handicaptalsmandsinstitutionen begyndte at lave rapporter om borgerhenvendelserne fra 2017, da institutionen blev til. I 2019 var der 212 borgerhenvendelser, mens antallet steg til 249 i 2020. Det er borgere, der henvender sig for at søge råd og vejledning om deres rettigheder i forhold til handicap. Det er Tilioq vurdering, at antallet af henvendelserne er steget, fordi Tilioq er blevet mere kendt i befolkningen og at der er tillid til dens rådgivningsfunktion.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- Antagelsen om, at Tilioq er blevet mere kendt skyldes også, at vi ser en stigning af henvendelser fra bygder og fra Østgrønland. Analysen viser også, at Tilioq har opnået større udbredelse og tillid blandt personer med handicap, da en større andel af henvendelserne kommer fra personer med handicap fremfor, at det er pårørende eller fagpersoner, der henvender sig, lyder det i rapporten.

Henvendelserne kom fra alle landets kommuner, og både fra byer og bygder. Den kommune, som Tilioq modtog flest henvendelser fra, var Avannaata Kommunia. Tilioq konkluderer, at det skyldes, at de har været i Qaanaaq og dens bygder i maj 2020.

