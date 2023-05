Hun skal stå i spidsen for WWF i Grønland: - Vigtig sag for en inuk som mig

Hun skal stå i spidsen for WWF i Grønland:

Anders Rytoft Tirsdag, 16. maj 2023 - 16:00

- Jeg glæder mig enormt til at komme med på holdet i verdensnaturfonden WWF.

Det fortæller Malene Lynge, som bliver ny programleder for WWF i Grønland.

- Ikke alene er det en vigtig sag for en inuk som mig, men ledelses- og kommunikationsmæssigt er det også en rigtig spændende opgave, som jeg ser meget frem til at prøve kræfter med.

Malene Lynge kommer fra en stilling som kommunikationschef i Mittarfeqarfiit A/S.

Den bæredygtige udvikling

Hun har i sine tidligere jobs opbygget et stærkt netværk i Nuuk, lyder det blandt andet i begrundelsen for valget af Malene Lynge, som desuden har solid indsigt i og viden om både samfund og kultur og ikke mindst systemer og beslutningsveje.

Derudover har Malene Lynge en stærk kommunikationsbaggrund, som kan bidrage til at gøre WWF’s arbejde i Grønland mere synligt i offentligheden og blandt beslutningstagere.

- Jeg vil sammen med mine kollegaer i WWF over de kommende år udbygge programkontoret i Nuuk med en styrket langsigtet portefølje af projekter, siger Malene Lynge.

Styrker lokal tilstedeværelse

Og tilføjer, at det er helt afgørende, at WWF, som en stærk og pålidelig samarbejdspartner, kan støtte op om de lokale indsatser for bæredygtig udvikling og naturbevarelse i alle dele af vores skønne land.

WWF, står der på fondens hjemmeside, oplever en stigende opmærksomhed på miljø og naturbevarelse i det grønlandske samfund – ikke mindst blandt den yngre del af befolkningen. Den udvikling er ifølge WFF et vigtigt udgangspunkt for et øget lokalt og konstruktivt engagement i Grønland.

Verdensnaturfonden har de seneste år blandt andet haft fokus på at styrke sin lokale tilstedeværelse via nye konkrete projekter om blandt andet naturbevarelse og turismeudvikling i Tasiilaq og Nuuk samt plastikforurening i Syd- og Vestgrønland.

Naturbevarende projekter

Og bæredygtig ressourceudnyttelse er afgørende for at fastholde grundlaget for den lokale bosætning i Grønland:

- Ikke mindst på østkysten, hvor vores lokalsamfund er meget afhængige af jagt og fiskeri, men også fortsat ser udfordringer med nedgang i bestanden af levende ressourcer – ikke mindst i forhold til marinepattedyr, siger Malene Lynge.

- Disse udfordringer vil i stigende grad blive forværrede af klimaforandringer, og derfor er det helt afgørende, at vi sætter ind med naturbevarende projekter, der kan imødekomme både klima- og naturkrisen, tilføjer hun.

Malene Lynge tiltræder stillingen fra 1. juni, hvor hun får sin daglige gang på WWF’s kontor i Nuuk.