§37 svar: Førtidspensionister undgår straf

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 03. marts 2020 - 16:56

I et paragraf 37 svar fra Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked Jess Svane til Demokraternes Simigaq Heilmann fremgår det, Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet om kort tid kan fremlægge en evaluering af førtidspensionsreformen.

Jess Svane har valgt at løfte sløret for, hvad socialdepartementet har fundet ud af i sin evaluering.

- I evalueringsrapporten beskrives det, at kommunerne ikke benytter sanktionsmuligheden over for både førtidspensionister og ansøgere om førtidspension på offentlig hjælp i det omfang, de burde, skriver Jess Svane.

Uvished

Hvor stort problemet er, vides imidlertid ikke, bliver det understreget.

- Da der ikke er statistiske data, er det dog ikke muligt at konkludere, hvor stort problemet er. Det er heller ikke muligt at konkludere, i hvilket omfang ansøgere om førtidspension på offentlig hjælp er repræsentative for øvrige modtagere af offentlig hjælp

Jess Svane henviser I øvrigt til et svarnotat om ”hvordan vi sikrer, at ingen arbejdsduelige borgere kan modtage sociale ydelser uden at bidrage med en indsats til samfundet”. Læs svarnotatet her.