Sri Lanka: Bomber dræber mindst 156

Ritzaus Bureau / Reuters Søndag, 21. april 2019 - 08:15

Kilder i politiet i hovedstaden Colombo siger til AFP, at antallet af dræbte er på mindst 156 - heraf er mindst 35 udlændinge.

Adskillige timer efter rapporterne om bomber i tre kirker og tre hoteller kom der melding om en syvende eksplosion i Dehiwela, som ligger tæt på hovedstaden Colombo.

En talsmand for politiet siger til AFP, at mindst to blev dræbt ved den syvende eksplosion. Den skete nær den nationale zoologiske have.

Også en ottende eksplosion skal have fundet sted i Colombo, skriver AFP.

Seneste: Danskere kan være blandt sårede og dræbte i Sri Lanka Hospitalskilder oplyser til AFP, at amerikanere, briter og hollandske statsborgere er blandt de dræbte. Der er forlydender om danskere blandt sårede og dræbte i Sri Lanka, hvor adskillige eksplosioner i kirker og på luksushoteller har rystet befolkningen påskedag. Det oplyser Udenrigsministeriets Borgerservice på Twitter. Det er dog ikke muligt at bekræfte yderligere, lyder det.

En hospitalsdirektør og politifolk siger til Reuters, at over 400 er såret ved angrebene, som ingen har taget skylden for.

Kontakt pårørende

Udenrigsministeriets Borgerservice opfordrer alle danskere i og omkring Colombo i Sri Lanka til at kontakte deres pårørende.

- Voldsomme eksplosioner i flere kirker og hoteller. Følg de lokale myndigheders anvisninger, hedder det.

I blot en enkelt kirke, St. Sebastian's i Katuwapitiya, der ligger nord for Colombo, blev over 50 dræbt, siger en politimand til Reuters.

Billeder derfra viser mange blodtilsølede lig i kirken, hvis loft er ødelagt af den kraftige eksplosion.

Lokale medier rapporterer, at der også blev dræbt 25 ved en bombeeksplosion i en kirke i Batticaloa i Den Østlige Provins.

En kilde i politiets bombepatrulje siger, at en tredje eksplosion skete i St. Anthony's Kirke i Kochcikade, Colombo.

Tre hoteller ramt

De tre ramte hoteller er Shangri-La Colombo, Kingsbury Hotel og Cinnamon Grand Colombo. Der er ingen klare oplysninger om antallet af ofre på hotellerne.

Der har været en ti år lang pause i kampene i landets borgerkrig mellem myndighederne og tamilske separatister. Frem til 2009 stod oprørene jævnligt bag bombeangreb i hovedstaden.