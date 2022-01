Spritbilist havde problemer med at holde bil i gang

Thomas Munk Veirum Fredag, 14. januar 2022 - 10:46

Politiet rykkede tidligt fredag morgen ud til Nuuk-bydelen Nuussuaq efter en anmeldelse fra en borger.

Borgeren havde fattet mistanke til en bilist, der kørte underligt. Bilen blev simpelthen ved med at stoppe op.

Da politiet fik fat i chaufføren, viste det sig at være en mand midt i tyverne, der blæste alkometeret op over det tilladte. Derudover havde manden heller ikke kørekort.

Vagtchef Preben Kleist fortæller, at manden blev sigtet for spirituskørsel samt kørsel uden førerret.

Voldssag i Tasiilaq

Også i Tasiilaq havde en mand fået for meget at drikke, inden han satte sig bag rettet. Her blev politiet ligeledes alarmeret af en årvågen borger. I begge sager afventer politiet nu analyse af blodprøverne, som skal fastslå de sigtedes promille.

Ifølge Preben Kleist bød det seneste døgn derudover på en række husspektakler i Sydgrønland. Politiet blev således kaldt ud til to tilfælde i Qaqortoq, et i Narsaq og to i Nanortalik.

I Tasiilaq blev der desuden oprettet en sag om vold mellem et par. Begge var berusede, og sagen behandles fortsat, fortæller vagtchefen.