Spritbilist endte i grøften

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 14. juli 2020 - 08:09

Klokken 21.45 mandag aften fik Grønlands Politi melding om et færdselsuheld på 400-rtalik i Nuuk.

Det viste sig at være et solo-uheld, hvor en bil var kørt i grøften, og chaufføren var spirituspåvirket:

- Ved politiets ankomst til stedet blæste vedkommende alkometeret op over det tilladte, så han er sigtet for spirituskørsel, siger Aqqaluk Petersen, vagtchef ved Grønlands Politi.

Kørte uden førerret

Vagtchefen fortæller, at chaufføren blev taget med, for at der kunne tages en blodprøve, hvorefter manden blev løsladt.

Politiet fandt desuden ud af, at manden havde kørt uden at have kørekort.

Hverken chaufføren eller andre kom til skade ved hændelsen.