En spritbilist og en biltyv stoppet

Thomas Munk Veirum Torsdag, 21. december 2023 - 08:00

Kort efter midnat stoppede politiet rutinemæssigt et køretøj i Nuuk.

Det viste sig, at chaufføren, en mand i midten af 30'erne, ikke havde kørekort, og derfor blev han i første omgang sigtet for at køre uden kørekort.

Dernæst fandt politiet ud af, at han heller ikke havde lov til at benytte bilen, og derfor blev en sigtelse for brugstyveri tilføjet.

Det fortæller vagtchef Mark Larsen til Sermitsiaq.Ag.

Tidligt i morges kl. 05.34 stoppede politiet endnu et køretøj, fortæller vagtchefen videre.

Her blæste den 33-årige mandlige chauffør alkometeret op over det tilladte, hvorfor han måtte følge med politiet for at afgive en blodprøve.

Manden blev sigtet for spirituskørsel og resultatet af blodprøven vil være afgørende for det videre forløb.