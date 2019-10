Sprængningsplan udvikler sig til en farce

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 21. oktober 2019 - 12:22

Onsdag i sidste uge offentliggjorde Kalaallit Airports på deres hjemmeside en sprængningsplan, der var gældende tre måneder frem i tiden.

Plan blev fjernet

Pludselig fredag var artiklen om sprængningsplanen fjernet fra lufthavnsselskabets hjemmeside, og mandag morgen forklarer Peter Wistoft til Sermitsiaq.AG, at entreprenøren, lufthavnsselskabet, Air Greenland, Icelandair Connect og Kalaallit Airports endnu ikke er nået til enighed om en sprængningsplan.

- Vi har haft svært ved at få enderne til at mødes, og der foreligger endnu ikke en plan (sprængningsplan, red). Det er mit håb, at den vil ligge klar inden månedens udgang, da det er Munck Gruppens plan at komme i gang i november, sagde administrerende direktør Peter Wistoft fra Kalaallit Airports til Sermitsiaq.AG her mandag morgen.

Berigtigelse

Kort tid efter at nyheden om den manglende sprængningsplan er publiceret modtager Sermitsiaq.AG en mail fra Miljødepartementet, der anmoder om en berigtigelse.

- Der foreligger en bore- og sprængningsplan, som er indsendt af Kalaallit Airports til Departementet for Natur og Miljø den 11. oktober 2019 og som Departementet for Natur og Miljø har godkendt. Hvis Kalaallit Airports ønsker ændringer i den allerede godkendte bore- og sprængningsplan, skal der indsendes en ny plan til godkendelse ved Departementet for Natur og Miljø, oplyser departementschef Mette Skarregaard Pedersen.

- Den plan, som Kalaallit Airports henviste til på deres hjemmeside i sidste uge, og som nu er fjernet, stemte ikke overens med den plan, som Departementet for Natur og Miljø har godkendt, bliver det understreget af departementschefen.

Tidspunkterne

Af Kalaallit Airports indsendte sprængningsplan til departementet fremgår det, at man har planlagt sprængninger på følgende tidspunkter:

Tirsdag: 21.00-22.00

Torsdag: 21.00-22.00

Lørdag: 21.00-22.00

Søndag: 07.00-08.00 og 21.00-22.00

Om disse tidspunkter så også holder i virkeligheden, ser ud til at være yderst usikkert. Ja, borgerne må vente i tålmodighed.