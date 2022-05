Sportsudøvere i Qaanaaq kan ikke træne op til GM

Kassaaluk Kristensen Mandag, 09. maj 2022 - 16:04

De seneste uger er flere grønlandsmesterskaber blevet gennemført. Senest har Qaanaaqs godt 600 indbyggere fulgt med i GM i håndbold for damer og herrer.

Håndboldspillerne fra Qaanaaqs store drøm er at deltage ved fremtidige mesterskaber. Men med dårlige faciliteter i byens hal har brugerne ikke mange muligheder for at træne året rundt, skriver Masauna Peary, borger i Qaanaaq.

- Vores hal egner sig ikke de kolde vintre og er alt for lille. Så selvom vi drømmer om at deltage til mesterskaber, så kan vi ikke træne optimalt året rundt, lyder det fra Masauna Peary fra Qaanaaq i en pressemeddelelse.

Masauna Peary fortæller, at hallen opvarmes af to små generatorer fra september til marts. Hallen har ikke indbygget opvarmning, hvilket gør, at hallens temperatur kan blive meget kold.

- Vi har tit kolde fødder, og bliver ikke helt opvarmet når vi skal træne. Også er der ikke ordenlige badefaciliteter efter træning, fortæller han.

Ønsker bedre forhold

Masauna Peary, der jævnligt benytter Qaanaaqs idrætshal siger, at borgerne i Qaanaaq ønsker bedre faciliteter for at kunne træne året rundt. Han fortæller, at der er mange borgere i Qaanaaq, der interesserer sig for håndbold.

- Vores lille hal kan overhovedet ikke sammenligne sig med de andre klubbers muligheder i andre byer i Vestgrønland. Vi opfordrer Inatsisartut og kommunen om at tænke på udvidelse af vores hal, næste gang de skal drøfte finanslov og budget, skriver han.