Sportsfolk hyldet i Avannaa

Redaktionen Søndag, 11. februar 2024 - 11:20

En række atleter og frivillige har modtaget priser fra Avaannaata Kommunia.

Kommunen hylder hvert år sportens verden og de mange frivillige, der sikrer, at børn og voksne har stærke fællesskaber at være med i.

- Tak for den store indsats for at gøre Avannaata Kommune til et bedre sted at bo, lyder det fra kommunen på sin hjemmeside.

Borgere har indstillet kandidater til årets Timersullammak, og i byerne inviteres indbyggerne til en hyggelig aften med fejringer i sportens tegn, oplyser kommunen, der har afholdt arrangementer i Ilulissat, Upernavik, Uummannaq og Qaanaaq.

Alle steder havde en bredt sammensat komité valgt vindere til årets forskellige priser blandt de nominerede.

Prismodtagere i Uummannaq:

Timersullammak 2023 Pavia Nielsen.

Neriunaatilik 2023 Felix A Nielsen.

Ukiup iligiivi 2023 Qajaq Uummannaq

Sungiussasoq 2023 Jens Thorin

I Ilulissat: