Sportsfolk fra Grønland i Sverige: Klar til kamp i DM

Dorthea Reimer-Johansen Fredag, 02. februar 2024 - 16:29

Lige nu kan man se grønlandske langrendsløbere med lange, smalle ski og stave til at bevæge sig over længere afstande på fladt eller let kuperet terræn i Sverige. Danmarksmesterskaber er nemlig gået i gang, og det foregår i Sverige. Atleter fra andre lande og fra Grønland er klar til at konkurrere mod hinanden.

30 langrendsløbere i Sisimiut er lige nu i Ulricehamn i Sverige og har brugt masser af tid og kræfter for at samle penge ind for at deltage i DM Langrend for 2024 i Sverige. Det fortæller Themona Kruse-Nielsen, der er holdleder.

- Vi har forskellige faste sponsorer. Vi har også samlet penge i børnenes dag. På den måde har det været muligt at realisere turen til Sverige.

Medaljer er ikke første prioritet

Mesterskaberne startede den 31. januar og vil vare til til den 4. februar i Ulricehamn i Sverige.

Den yngste deltager fra SSP er syv år gammel, mens den ældste deltager er 49 år gammel. Der er forskellige aldersgrupper. Der var enkeltstarter den første dag og i fredag er der stafet. Kampene afvikles fra yngste aldersgrupper efterfulgt af de næste aldersgrupper. Der prioriteres ikke medaljer, fortæller Themiona Kruse-Nielsen.

- Vi prioriterer ikke medaljer, men det er vigtigt, at børnene oplever noget sjovt, få nu venner og oplever fremskrift i sporten, derfor er medaljer ikke vores førsteprioritet, fortæller holdleder Themona Kruse-Nielsen.

NSP og NUP fra Nuuk er også i Ulricehamn i Sverige for at deltage i DM.