Sponsoraftale sikrer håndboldens fremtid

redaktionen Fredag, 22. november 2019 - 12:04

Formanden for Timersoqatigiiffiit Assammik Arsartartut Kattuffiat Jørgen Isak Olsen og Indkøbs & Marketingdirektør i Pisiffik, Heine Stilling Jensen, underskrev aftalen i forbindelse med afviklingen af ungdomssamlingen i håndbold, som afvikles i disse dage i Nuuk.

- Vi er glade og stolte over, at vi i dag kan offentliggøre vores nye hovedsponsor. Dette sponsorat, som vi i dag har indgået, betyder, at vi i endnu højere grad kan udvikle håndbolden i Grønland, og at vi sikre tilgangen af talentfulde og unge håndboldspillere til både nationale- og internationale stævner, siger formanden for håndboldforbundet Jørgen Isak Olsen i pressemeddelelsen.

I disse dage er i alt 67 unge grønlandske håndboldspillere i alderen 15-19 år fra Grønland og Danmark er samlet.

Heine S Jensen fra Pisiffik siger således efter underskrivelsen af aftalen:

- Det er en god mulighed for os at være med til at udvikle håndbolden i Grønland og vi vil også gerne være med til at sikre den nuværende udvikling og satsning på håndbolden i Grønland.