Sponsoraftale skal gavne sportstalenter og eliteatleter

redaktion Tirsdag, 17. maj 2022 - 15:48

Royal Arctic Line og Elite Sport Greenland har indgået sponsoraftale.

Rederiet har et særligt fokusområde på unge og sport og derfor falder det virksomheden naturligt at støtte Elite Sport Greenland, meddeles det i en pressemeddelelse.

Samfundet til gode

- Royal Arctic Line ønsker at stille de kommende generationer forrest. Gennem sport på talent og elite niveau lærer vores unge generation i Grønland, at arbejde dedikeret og hårdt for at nå deres mål. De lærer at planlægge træning, organisere aktiviteter og indgå i fællesskaber. Disse kompetencer tror vi på, kommer samfundet til gode, siger Ann-Britta A. Olsvig, Kommunikation og Marketingchef i Royal Arctic Line.

Royal Arctic Lines sponsorudvalg tror på, at sport kan bidrage til at øge det enkelte menneskes kompetencer hvad angår vedholdenhed, ansvarlighed for både sig selv, miljøet og for sporten.

Talentarbejde

Det falder godt i tråd med det værdisæt som Elite Sport Greenland arbejder med - dedikation og vedholdhed. Formand for Elite Sport Greenland, Nikolaj Christoffersen glæder sig over støtten fra en af Grønlands vigtigste aktører.

- Samarbejdet med Royal Arctic Line betyder rigtigt meget for Elite Sport Greenland´s arbejde. Støtten er naturligvis vigtig for, at ESG kan udføre opgaver med højere kvalitet, men det betyder mindst lige så meget at have et tæt samarbejde med en så vigtig aktør som Royal Arctic Line. Samarbejdet giver os mulighed for at nå længere ud med det talentarbejde, som ESG satser på at styrke i nuværende strategiperiode. Derfor er vi særligt glade for at have lige netop Royal Arctic Line med om bord, siger ESG’s formand, Nikolaj Christoffersen, i meddelelsen.