Spørgsmål føg om ørene på formanden: Múte og de varme kartofler

Redaktionen Torsdag, 25. maj 2023 - 16:21

Der var fyret op under kedlerne, da formand for Naalakkersuisut, Múte B. Egede, dukkede op i Inatsisartut-salen og gjorde sig klar til at svare på spørgsmål om alt muligt mellem himmel og jord.

Det skriver avisen AG.

Ifølge planen skulle krydsilden – den såkaldte spørgetime i Inatsisartut – have haft naalakkersuisoq for fiskeri som hovedperson. Men Karl Tobiassen var forhindret, så i stedet mødte den smilende boss selv op foran de spørgelystne politikere.

Snart svirrede det med emner i luften.

Múte blev blandt andet udfrittet om det grønlandske sprog, om et anstrengt forhold til en bestemt dansk minister, om turistbranchens udfordringer, problemer med en kæmpe offentlig sektor og kritik af Naalakkersuisuts lukkethed.

Sproget har som bekendt sat dagsordenen i endnu højere grad end normalt efter Aki-Matilda Høegh-Dams optræden i folketingssalen. Og grønlandsk var også i centrum for en serie spørgsmål til Múte.

Partifællen Mariia Simonsen lagde ud med at tage stafetten op fra forrige uges debat om en voluminøs offentlige sektor, som AG også skrev udførligt om i sidste avis. Simonsen mindede om, at det er et erklæret politisk mål at mindske sektoren, men at det går den modsatte vej. Så hvad er status for den dobbeltsprogede administration set fra Mútes hjørnekontor?

Samtidig ville Naajaraq Møller fra Siumut vide, hvornår landsstyret har tænkt sig, at næste skridt tages for at få implementeret grønlandsk på alle niveauer?

- Det skal vi alle arbejde for. Det skal vi arbejde med hver dag. Særligt i administrationen skal grønlandsk være endnu mere centralt, svarede Múte B. Egede og gjorde opmærksom på, at i hans eget departement er arbejdssproget grønlandsk.

- Vi bruger sproget i høringssvar, i de skrevne taler osv. Sådan er det også i andre departementer, fremhævede han.

