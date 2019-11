Spørgetime: Hvad sker der med bloktilskuddet til kommunerne?

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 06. november 2019 - 15:33

Der var stadig gnister fra flammen af gårdsdagens debat om forslag til finanslov for 2020, da naalakkersuisoq for finanser og nordisk samarbejde, Vittus Qujaukitsoq, gik op på talerstolen i Inatsisartut til dagens spørgetime.

Men det samlede bloktilskud fyldte en del blandt de medlemmer, der stillede spørgsmål.

Således spørger IA’s Aqqa Samuelsen, hvad naalakkersuisoq vil gøre for at rette op på kommunernes utilfredshed vedrørende forhandlinger for de næste års bloktilskud.

- Jeg kan sige, at Naalakkersuisut og kommunerne ikke har skrevet under på en grundaftale til bloktilskud til kommunerne endnu. Men forhandlingerne går, som det skal. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor kommunerne kom med den udmelding, som det gjorde sidste uge, svarede Vittus Qujaukitsoq.

Kritikken

Fire ud af fem kommuners borgmestre har i den seneste udgave af avisen Sermitsiaq udtalt, at de ikke accepterer Selvstyrets forsøg på en envejskommunikeret budgetlægning, som Selvstyret har sendt til kommunerne uden forudgående dialog. Avannaata Kommunias borgmester har senere udtrykt, at han deler samme overbevisning som de andre borgmestre.

Vittus Qujaukitsoq tilbageviser dog borgmestrenes udlægning under dagens spørgetime.

Han oplyser, at den samlede bloktilskud til kommunerne er sat til 1,5 milliarder kroner årligt, og at det er nærliggende, at den kommende bloktilskud vil være på samme niveau.

Politikerne arbejder nu ud fra 70,6 millioner kroner i underskud, hvis samtlige forslag skal vedtages. Bloktilskuddet til kommunerne vil i sidste ende betyde en del for finansloven.

Større ansvar

Medlemmer i Inatsisartut hæfter sig dog ved, at kommunerne snart overtager boligområdet fra Selvstyret og at kommunerne skal implementere handicaploven fra 1. januar 2020.

- En forhøjelse af bloktilskuddet er en mulighed, da kommunerne overtager større ansvar det kommende år, svarer Vittus Qujaukitsoq.

Vittus Qujaukitsoq oplyser til medlemmer i Inatsisartut, at han forventer, at aftalen med kommunerne er færdigforhandlet senere på måneden, og til den tid vil han informere om indholdet.