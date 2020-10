Spørgetime: Fokus på coronatilskud og råstoffer

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 21. oktober 2020 - 14:53

Jens-Frederik Nielsens debut i spørgetimens kunst i Inatsisartut onsdag den 21. oktober, blev præget af spørgsmål om råstoffer, sælskind og tilskud under corona.

Ikke overraskende fyldte coronapandemiens konsekvenser og tilskud til de ramte erhverv en del da Naalakkersuisoq for erhverv og råstoffer, Jens-Frederik Nielsen debutterede med Inatsisartuts spørgetime.

Op til 11 millioner til fiskere

Hans Enoksen spørger ind til de upræcise retningslinjer for tilskud til fiskere. Og hvor stor puljen er til fiskere, der fisker efter rejer, krabber og torsk.

- Det samlede tilskud til fiskere ligger på lige under 11 millioner kroner. Fiskere skal henvende direkte til indhandlingsstedet for at få tilskud, oplyser Jens-Frederik Nielsen.

Han påpeger, at der for nuværende ikke er planer om at lave et lignende tilskud til hellefiskfiskere, da prisen på hellefisk ikke er faldet så voldsomt som reje-, krabber-, og torskepriser.

Endvidere forklarer Naalakkersuisoq de spørgelystne Inatsisartut-medlemmer, at der endnu ikke er nogen langsigtede planer for turismeerhvervet. Naalakkersuisut holder tæt øje med pandemiens konsekvenser for turismeoperatører, og forsikrer, at de hurtigt kan få tilskud på banen hvis nødvendigt.

Minedebat

Mariane Paviasen ønsker at vide, hvordan Naalakkersuisut vil sikre redskaber og folk til at rense området ved Kuannersuit ved en eventuel miljøkatastrofe.

- Det er rigtigt at vi mangler folk, der har kendskab til at rense områder for en eventuel miljøforurening. Hvis vi skulle åbne Kuannersuit i morgen, så er jeg ikke bleg for at indrømme, at vi ikke er klar til det. Men der er ingen grund til bekymring. Vi følger loven, og åbner først en mine, når alt står klar, også i forhold til folk, der kan rense store områder ved forurening, siger Jens-Frederik Nielsen.

Han forsikrer også, at en aktiv mine ikke vil udelukke andre erhverv som fårehold eller levnedserhverv.

Hvad med sælskind

Siumuts Erik Jensen ønsker en langtidsholdbar løsning i forhold til indhandlingssted til sælskind. Især i yderdistrikter som Qaanaaq og Ittoqqortoormiit samt bygderne oplever udfordringer med at indhandle sælskind.

- Flere steder er det helt umuligt at indhandle. Naalakkersuisut bør sætte mere ind for at løse problemet, så der er nok indkomstgrundlag for befolkningen disse steder, siger Erik Jensen som begrundelse.

Jens-Frederik Nielsen understreger, at der arbejdes på at løse problemer med manglende indhandlingssted for sælskind, men at det er Great Greenland, der har det overordnede ansvar.