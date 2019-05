Spisevaner: Forskere afblæser kviksølv-frygt

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 20. maj 2019 - 11:14

Den grønlandske befolkning har de højeste blodniveauer af kviksølv i verden, fordi der spises havpattedyr, som har store mængder af kviksølv.

Forskere gik i gang med at undersøge, om kviksølvet i grønlændernes blod medførte, at et større antal grønlændere risikerede at få en hjertekarsygdom. Kviksølv hører til et af de giftigste tungmetaller.

Udgangspunktet

- Vi tog udgangspunkt i ’Befolkningsundersøgelsen 2005-2010’ af i alt 3083 deltagere fordelt på 9 byer og 13 bygder. Vi fulgte deltagerne i ’Det Grønlandske landspatientregister’, ’Det Danske landspatient register’ samt i ’Det Grønlandske dødsårsagsregister’ for at se om deltagerne efter deltagelse i ’Befolkningsundersøgelsen 2005-2010’ havde udviklet en hjertekarsygdom, skriver forskeren Trine Jul Larsen fra Steno Diabetes Center Copenhagen & Ilisimatusarfik.

- Selv om personerne i befolkningsundersøgelsen havde høje niveauer af kviksølv i blodet, fandt vi ingen sammenhæng mellem høje kviksølv niveauer målt i blodet og risiko for udvikling af hjertekarsygdomme i den Grønlandske befolkning, oplyser hun

Den største risikofaktor

Derimod viste det sig, at alder er den største risikofaktor for udvikling af hjertekarsygdomme, og desuden havde kvinder lavere risiko sammenlignet med mænd.

- Vores resultater tyder på at der ikke er nogen risiko for hjertekarsygdom forbundet med den traditionelle grønlandske kost, og man derfor fortsat kan spise fisk og havpattedyr uden at frygte en forhøjet risiko for hjertekarsygdom. Trods vores fund, er det vigtigt fortsat at følge målingerne af tungmetaller i blodet i den grønlandske befolkning, og det kunne være relevant at undersøge om andre tungmetaller eller forureningsstoffer kan øge risikoen for udvikling af hjertekarsygdomme, skriver Trine Jul Larsen i et sammendrag på grundlag af forskningsresultaterne.