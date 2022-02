Da spiritussen forsvandt

Redaktion Onsdag, 02. februar 2022 - 15:05

Det var efter langt de fleste butikkers lukketid og efter alkohols lukketid, at det blev meldt ud, at to kommuner ville indføre alkoholforbud. Dermed ville de følge i Qeqqata Kommunias fodspor, og forbuddet ville træde i kraft ved midnat. Senere fulgte Kommune Qeqertalik trop, så det herefter kun var i Avannaata Kommunia, at alkohol stadig var tilladt, hvis man ikke tænker på de byer og bygder, der igennem flere år af egen fri vilje har forbudt hård spiritus.

Den sene melding betød, at der ikke var mulighed for at købe ind eller ligefrem hamstre.

Der gik da heller ikke længe, før det flød over med opslag på Facebook, om hvor dyre deres alkoholiske dråber i hjemmet nu var. En person på en Facebookside satte sine tre enliters alkohol til salg for hver 1200 kroner, som man ovenikøbet selv skulle hente. En anden skrev, at de rejsende fra Danmark nu vil være de mest populære mennesker og snildt vil kunne kaste toldfri alkohol i grams. Men det lader ikke til at være tilfældet. Flere, der skal eller er landet fra det ganske danske land, har ikke fået en eneste henvendelse om at tage toldfrit sprut med.

Et opslag går på, at alkoholforbuddet kan forværre tilværelsen for børn af hardcore alkoholikere, fordi pengene vil blive brugt op lynhurtigt. Priserne på alkohol på det sorte marked er nemlig gået meget højt op, så penge i en familie med alkoholikere vil hurtigere slippe op end normalt.

