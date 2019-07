Spiritus indblandet i alvorlig trafikulykke

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 08. juli 2019 - 09:37

Lastbilchaufføren mistede øjensynligt herredømmet over køretøjet, da han bragede ind i et autoværn for derefter at skride ned ad en skrænt for at ende lige for foden af en beboelsesejendom.

Flere sigtelser

-Vi har rejst flere sigtelser mod lastbilchaufføren. Blandt andet for spirituskørsel og kørsel med for høj fart, oplyser vagtchef Aqqaluk Petersen, Nuuk Politi, til Sermitsiaq.AG.

Vagtchefen oplyser, at manden er udskrevet fra Dr. Ingrids Hospital.