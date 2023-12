Spiralsag: Løhde afviser udvidet bistand

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 25. december 2023 - 11:41

Indtil videre er det kun ganske få kvinder, som er blevet interviewet i forbindelse med spiralsagen, der har ønsket terapeutisk bistand efterfølgende, fremgår det af et svar fra indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde til IA-folketingsmedlemmet Aaja Chemnitz.

Forud for svaret har ministeriet kontaktet samtlige grønlandske huse i Danmark og Psykiatrifonden.

- Jeg er glad for, at de kvinder, der interviewes i forbindelse med udredningen kan tilbydes terapeutisk bistand. Deres historier udgør et vigtigt bidrag til, at vi kan forstå og lære af fortiden på en ordentlig måde, skriver Sophie Løhde.

Egen læge

Aaja Chemnitz har forfulgt spiralsagen med adskillige spørgsmål i Folketinget og spurgt til, om ministeren agter ”at udvide tilbuddet om terapeutisk tilbud til alle kvinder, der er berørt af spiralsagen og ikke blot de, der interviewes i forbindelse med udredningen”.

Svaret tilfredsstiller næppe IA-folketingsmedlemmet, da Sophie Løhde oplyser følgende:

- Der er dog ikke på nuværende tidspunkt planer om at udvide tilbuddet om terapeutisk bistand til alle kvinder berørt af spiralsagen, hvorfor det stadig er ministeriets anbefaling, at berørte kvinder kontakter egen praktiserende læge, da lægen kan vurdere, om der er nogle af sundhedsvæsenets tilbud, der vil være relevante for kvinden.