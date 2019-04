Spiral som prævention: Det føltes som et overgreb

Redaktionen Fredag, 19. april 2019 - 14:21

- Det gjorde vanvittigt ondt.

Sådan lyder det samstemmende fra psykolog Naja Lyberth og kunstner Buuti Pedersen.

Det skriver avisen AG.

Begge kvinder oplevede i en tidlig alder at få opsat en spiral i underlivet som prævention af distriktslægerne i henholdsvis Maniitsoq og Qaqortoq, hvor de voksede op.

Har du oplevet det samme? AG vil gerne komme i kontakt med kvinder, der har oplevet lignende situationer som ung. Har du lyst til at bidrage, er du velkommen til at skrive til inge@ag.gl

For Naja Lyberths vedkommende skete det i forbindelse med en af de årlige skolelægeundersøgelser i midten af 1970’erne. Hun er årgang 1962 og var 14-15 år, da hun sammen med de øvrige piger i klassen fik at vide, at de dagen efter skulle på sygehuset og have spiral.

- Jeg følte ikke, at der var tale om et valg. Derudover var jeg traditionelt opdraget, hvor man ikke siger autoriteterne imod, siger Naja Lyberth i dag.

Tavshed og tabuisering

Naja Lyberths forældre vidste ikke noget om indgrebet.

Ifølge hende blev de ikke konsulteret, gav ikke deres samtykke, og deres datter fortalte aldrig, hvad der var sket.

- Det var tabu. Min far passede virkelig på os og satte mange grænser. Og jeg havde ikke lyst til, at han skulle sætte yderligere grænser for mig. Jeg var bange for hans reaktion, forklarer Naja Lyberth om årsagerne til, at hun ikke indviede sine forældre i indgrebet.

