Spionchefer fra Israel og USA skal diskutere våbenhvile i Gaza

Ritzau Tirsdag, 13. februar 2024 - 07:03

En mulig våbenhvile mellem Israel og den palæstinensiske bevægelse Hamas er på dagsordenen, når den øverste chef for den israelske efterretningstjeneste Mossad tirsdag rejser til Egyptens hovedstad, Kairo.

Det oplyser israelske embedsmænd til nyhedsbureauet AFP.

Mossad-chefen David Barnea skal ifølge kilderne, der ikke står frem med deres navn, mødes med William Burns, som er den øverste chef for den amerikanske efterretningstjeneste CIA.

Også repræsentanter for Egypten samt Qatars premierminister, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, vil være til stede ved forhandlingerne.

Al-Thani har også fungeret som mægler i forbindelse med en tidligere våbenhvile mellem Israel og Hamas i Gaza.

Kilder i Washington D.C. bekræftede mandag over for AFP, at CIA-chefen William Burns ville rejse til Kairo for at forhandle en mulig våbenhvile.

At USA er involveret i forhandlingerne blev desuden bekræftet mandag af den amerikanske præsident, Joe Biden. På et pressemøde fortalte han, at USA forsøger at nå en aftale om en våbenhvile på mindst seks uger.

Aftalen skal omfatte en løsladelse af gidsler i Gaza, mener præsidenten.

- USA arbejder på en gidselaftale mellem Israel og Hamas, som kan medføre en øjeblikkelig og vedvarende periode med ro i Gazastriben på mindst seks uger, sagde Joe Biden ifølge AFP.

Tidligere i februar udvekslede Israel og Hamas konkrete forslag til en våbenhvileaftale, men udspillene førte ikke til et gennembrud.

Det er dog tidligere lykkedes parterne at nå til enighed om både en våbenhvile og om udveksling af fanger og gidsler.

Det skete i slutningen af november, hvor Israel og Hamas i første omgang blev enige om en fire dage lang midlertidig våbenhvile.

Våbenhvilen blev forlænget og endte med at vare en uge. I løbet af de syv dage blev 105 gidsler frigivet af Hamas. Til gengæld blev 240 palæstinensere løsladt fra israelske fængsler.

Siden er enkelte af de tilbageværende gidsler i Gaza blevet løsladt. Men det er uvist, hvor mange overlevende gidsler der er tilbage i Hamas' varetægt.

Gidslerne er overvejende israelere. De blev taget til fange, da Hamas angreb Israel 7. oktober sidste år. Bevægelsen tog i alt 240 gidsler.

/ritzau/