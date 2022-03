Spillet om oliepriserne

Redaktionen Lørdag, 19. marts 2022 - 11:44

Oliepriserne er på himmelflugt verden over. Det skyldes en giftig cocktail af mange faktorer.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Aktuelt er det krigen i Ukraine, der får priserne til at stige. De internationale sanktioner mod Rusland har blandt andet ramt olieforsyningerne. Rusland er verdens 7. største olieproducent. Krigen har også skabt usikkerhed om især naturgasforsyningerne til Europa – og det smitter af på oliepriserne.

Samtidig er efterspørgslen efter olieprodukter tårnhøj i en verdensøkonomi med høj aktivitet efter corona-nedlukningerne – og verdensøkonomien buldrede derudaf i årets første måneder.

Problemerne bliver ikke mindre af, at olieefterforskning og -produktion er under pres som følge af regeringernes ønsker om grøn omstilling, og samtidig har Opec-landene været meget tilbageholdende med at skrue op for produktionen det seneste års tid. Oveni kommer så valuta-uro, hvor dollaren stiger – og det er et problem, fordi olie handles i dollars.

Grønland har billig olie

Hidtil har Grønland været forskånet for stigende oliepriser, fordi al olie til Grønland importeres via KNI-selskabet Polaroil. Polaroil sælger i dag benzin til 4,40 kroner pr. liter – og det er billigt, hvis man sammenligner det med for eksempel olienationen Norge, hvor benzinprisen toppede den 7. marts med 24 norske kroner literen ifølge webstedet Global PetrolPrices.com. En norsk krone svarer til 75 øre, så nordmændene måtte altså bløde 18 kroner literen for at tanke Audien.

Hos Polaroil holder direktør Githa Brask Olsen kortene tæt til kroppen og ønsker ikke at udtale sig specifikt om den aktuelle situation.

– Af principielle grunde oplyser Polaroil ikke om forestående prissikringer, herunder forbrugerpriser. Ligeledes af principielle årsager ønsker Polaroil ikke at oplyse lagerkapaciteten på diverse brændstoftyper, siger Githa Brask Olsen til Sermitsiaq men tilføjer dog:

– Såfremt markedet vedholdende fortsætter i en opadgående retning, vil det på sigt også medføre stigende priser i Grønland.

