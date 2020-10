Spillere i chok: Holdterapi efter selvmord

redaktionen Onsdag, 14. oktober 2020 - 10:31

- Der er brug for, at vi taler om det. Selvmord er jo et kæmpe samfundsproblem.

Sådan ræsonnerer Lena Ravn Davidsen, der er bestyrelsesformand for håndboldklubben Nagdlunguak 1948, eller N-48 i daglig tale. Det skriver avisen AG.

Netop behovet for at åbne sig og tale med en psykoterapeut om følelser i forbindelse med selvmord, har vist sig aktuel i år, hvor klubben i Ilulissat blev ramt af tre personer, der valgte at tage deres eget liv.

Holdterapi

Det første tilfælde fandt sted, da corona-krisen satte ind, omkring marts-april, fortæller Lena Ravn Davidsen.

- Vi prøvede at håndtere det selv, indkaldte holdet, talte sammen og var samlet til begravelsen, siger hun.

Brug for hjælp? Tusaannga Har du brug for hjælp eller nogen at snakke med, så kontakt Tusaannga på tlf. 801180 eller via SMS til 1899.

Det andet selvmord fandt sted i løbet af sommeren. Det var ikke en aktiv spiller, men en tidligere håndboldspiller, der stadig havde tilknytning til og var kammerat til holdet. Der blev ikke rigtigt gjort noget konkret efterfølgende i den forbindelse, siger Lena Ravn Davidsen.

Der er nu aftalt holdterapi og såfremt den enkelte ønsker det, er der også mulighed for at få samtale enkeltvis.

