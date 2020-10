Det spidser til i fiskeristrid med EU

redaktionen Tirsdag, 27. oktober 2020 - 16:36

Efter sammenbruddet i fiskeriforhandlingerne med EU er Grønlands toldfri adgang til EU-markederne kommet i spil, siger et medlem af den grønlandske forhandlingsgruppe, Henrik Leth. Han betegner EU som en ”useriøs partner”, skriver avisen Sermitsiaq.

Slagsmålet mellem Grønland og EU om en ny fiskeriaftale er fortsat ikke bilagt. Forhandlingerne brød sammen i juli. Men bliver der inden nytår ikke indgået en fiskeriaftale for perioden 2021-26, begge parter kan leve med, vil Grønland miste sin toldfri adgang for fiskeprodukter til EU.

Det mener et af medlemmerne af den grønlandske forhandlingsgruppe, Henrik Leth.

– Det ser temmelig udsigtsløs ud med forhandlingerne. Hvis en ny fiskeriaftale ikke bliver til noget, mister vi vores toldfrie adgang for varer til EU, siger Henrik Leth.

Forhandlinger brød sammen

Han er formand for Grønlands Erhverv og for selskabet Polar Seafood A/S.

Seks måneders forhandlinger om en ny fiskeriaftale mellem Grønland og EU for perioden 2021-2026 brød sammen i juli i år. Men her to og en halv måned før en aftale skal falde på plads, er der ingen udsigt til en løsning.

Henrik Leth siger om forhandlingerne, at han aldrig før har oplevet noget lignende.

EU-Kommissionen har under dette års forhandlingsrunder med Grønland i Bruxelles, der endte med et sammenbrud i en fiskeriaftale for 2021-26, krævet højere kvoter og generelt ringere vilkår for Grønland i forhold til den nuværende fiskeriaftale.

Den grønlandske delegation stoppede forhandlingerne, da Grønland fandt det useriøst at fortsætte forhandlingerne.

