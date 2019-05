Her vil vi spidse ører til Future Greenland

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 13. maj 2019 - 11:47

Den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo udsatte sit møde med den danske og grønlandske udenrigsminister i sidste uge, hvilket har betydet, at der vil være en helt særlig opmærksomhed på den tale, som den amerikanske ambassadør i Danmark vil holde på Future Greenland-konferencen.

Repræsentation

Det er blevet oplyst, at amerikanerne vil genåbne en repræsentation i Grønland, hvilket må være udtryk for, at stormagten ønsker at gøre sin indflydelse gældende i Grønland og ikke mindst i Arktis.

Men har hun andre nyheder med i diplomattasken, som Mike Pompeo ikke fik mulighed for at aflevere til sine kollegaer Ane Lone Bagger og Anders Samuelsen. Det er det spændende spørgsmål.

Afbud fra Lidegaard

Med 400 deltagere er konferencen den største i Grønland og der er kun kommet et afbud i forhold til det officielle program. På grund af folketingsvalget i Danmark har den radikale Martin Lidegaard meldt afbud og erstattes ikke. Han skulle ellers have holdt et indlæg med overskriften: Rigsfællesskabets betydning for Danmark.

En anden embedsmand er også forhindret i at holde en tale på grund af valgudskrivelsen, men vil dog være til stede på konferencen. Det er Danmarks ambassadør i Canada Thomas Vinkler, der skulle have talt om samarbejdet mellem de to arktiske naboer – Canada og Grønland. Her må den canadiske ambassadør i Danmark Emi Furuya udlægge teksten alene.

Uafhængighed og vejen derhen

Konferencens tema er blandt andet, hvad der kræves for, at Grønland en dag kan erklære sig økonomisk uafhængig og politisk selvstændig. I den forbindelse får naalakkersuisoq for Finanser Vittus Qujaukitsoq mulighed for at slå tonen an på konferencen, når han som den første taler vil holde et indlæg under overskriften: Et selvstændigt Grønland – visionen og forfatningskommissionens opgaver.

Konferencen, som arrangeres af Grønlands Erhverv, er den sjette i rækken og gennemføres hvert andet år.