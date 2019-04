Speciel vinter har været hård mod vejene

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 23. april 2019 - 17:36

Fungerende fagchef for driftsområdet Ivan Falck Petersen er ikke i tvivl om, at vejnettet i Nuuk i år skal have en større overhaling end sidste år.

Der er især to grunde til, at vejnettet i løbet af vinteren er noget ramponerede med spordannelser og huller, der repareres løbende.

Årsagen

- Vi har haft en vinter, hvor vejnettet faktisk har været fritlagt for sne i længere perioder end normalt. Med over 4000 biler, der er udstyret med pigdæk, slider det voldsomt på asfalten, forklarer Ivan Falck Petersen til Sermitsiaq.AG.

En anden forklaring er, at byggeaktiviteten er så høj i byen, at store lastbiler også er med til at øge sliddet på asfalten.

Prioritering

- Jeg regner med omkring midt i maj at vi kan danne os et overblik over, hvor det står værst til, og hvor vi skal prioritere vor indsats med at lægge nyt slidlag, oplyser den fungerende fagchef for driftsområdet.