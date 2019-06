Specialviden og service har båret virksomhed gennem 10 år

Toke Brødsgaard Søndag, 30. juni 2019 - 12:18

Godt gemt i starten af Entreprenørdalen ligger Hvidevareteknik, hvor man finder færingen Arnbjørn Olsen og hans 3-4 kollegaer. Gennem et årti har Arnbjørn leveret og serviceret hårdehvidevarer i Nuuk, og ingen opgaver har været for store og ingen for små. En lang række specialopgaver med finmekanik så som radioer, spilleautomater og lignende servicerer han ligeledes. Dog har han måtte sande, at symaskiner aldrig bliver hans spidskompetence.

Fejring af den runde dag

Når virksomheden i denne uge kan fejre sine første 10 år bliver dette markeret med en række tilbud i forretningen, og kunder og venner af huset inviteres til en reception, hvor dagen markeres. Det med at mødes og fejre både specielle lejligheder men også hverdagen ligger ikke Arnbjørn særlig fjernt. Hver lørdag er der typisk godt med liv på hans kontor, da en del lokale færinger helt uformelt mødes der og får sig en god snak.

Heldigvis er de ofte flere, så de kan underholde hinanden, og jeg kan trække mig lidt i baggrunden og få lavet lidt arbejde, fortæller Arnbjørn Olsen med et lille smil.

Gammel i gårde

Nuuk er og bliver Arnbjørns hjem. Tilbage i 1986 flyttede han til byen for at ville prøve noget nyt udenfor Færøerne. Planen var ikke et længerevarende ophold, men så blev han forelsket, både i byen men også i sin nuværende hustru, Vera-Lise, som han nu har fire dejlige børn med. Han har ingen drøm om engang at ville vende tilbage til sit fædreland, da han har familie, sin virksomhed og sit liv her.

Selvstændig ved en tilfældighed

Hvidevareteknik er et produkt af at Nota Bene, hvor Arnbjørn arbejdede, valgte at udfase hårde hvidevarer fra forretningen. Sammen med en kollega valgte han derfor at starte egen virksomhed. Efter 1,5 år erfarede de, at det var bedst Arnbjørn overtog hele forretningen, og sidenhen har han stået som eneejer af Hvidevareteknik.

Alsidigt udvalg

Forretningen er ikke just en strøgbutik. Derfor bliver man også overrasket, når man kommer ind i lagerhallen, hvor Hvidevareteknik har til huse. Udvalget af hårde hvidevarer, køkkenmaskiner og en lang række reservedele er overraskende stort. Mange håndværkere benytter også Hvidevareteknik som deres nærlager af diverse reservedele, der ville være for omfattende selv at have på lager. Apropos lager, så har forretningen også et ganske pænt et af slagsen. Det er lykkedes flere gange for Arnbjørn at levere en ekspresordre på 15+ vaskemaskiner, ovne eller lignende.

Et stenkast fra tårnene på Jagtvej finder man Hvidevareteknik, der ligger godt gemt bag byggepladser lige nu Toke Brødsgaard

Service fra start til slut

Arnbjørn går ikke på kompromis med serviceniveauet. Handler man hos ham, er der ingen skjulte gebyrer og andre ubehagelige overraskelser. Køber man eksempelvis et komfur, så er det inklusiv at dette bringes ud og monteres før handlen er afsluttet. Det er også netop dette serviceniveau, der gør, at virksomheden kører i bedste velgående. Arnbjørn selv har lige rundet de 60 år og har naturligvis mod på at tage hul på endnu et årti med salg og servicering af hårde hvidevarer og anden elektronik i Nuuk.