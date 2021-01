Sparekniven rammer tjenesterejser

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 02. januar 2021 - 14:09

Kommuneqarfik Sermersooq har vedtaget et budget for 2021, hvor man samlet set har fundet besparelser på tjenesterejser so løber op i syv millioner kroner.

De reducerede budgetter rammer såvel ansatte i administrationen som rejser for politikere i visse udvalg.

Budgetbesparelsen på syv millioner kroner dækker således omkostninger til flybiletter, dagpenge og overnatning.

Kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen vil ikke afvise, at man i år har haft en enkelt tjenestemandsrejse eller to, der kunne være undværet.

- Men i det store og hele har vi været gode til kun at tage på de relevante ture, siger kommunaldirektøren til Sermitsiaq.AG.

Formålet med tjenesterejser

Han forklarer, at ”mange af vores tjenesterejser har til formål at pleje kontakter til vore samarbejdspartnere, at søge inspiration eller at sende medarbejdere på efteruddannelse”.

Et stærkt reduceret tjenesterejse-budget vil imidlertid ikke kunne fortsætte i flere år, mener Lars Møller-Sørensen.

- Der er ting man kan spare væk i en periode, uden at nogen mærker det, men det går også kun i en periode, fastslår kommunaldirektøren, som er øverste chef for de mange ansatte i forvaltningerne.