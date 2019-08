Spændingen spidser til ved GM i fodbold

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 08. august 2019 - 11:00

G-44 fra Qeqertarsuaq vandt dybt inde i overtiden 2-1 mod Nagdlunguak' fra Ilulissat ved onsdagen kamp ved herrernes grønlandsmesterskaber i fodbold, Final 6, der i disse dage spilles i Sisimiut.

Det betyder, at Qeqertarsuaq-holdet nu topper tabellen ved mesterskaberne, da holdet har syv point efter tre kampe.

Topbrag i dag

De to bedstplacerede hold skal på søndag spille finale, og her er G-44 ikke sikker endnu om at være det ene finale-hold, for et pointtab kan koste dyrt ved turneringen. Ved dagens kamp venter nemlig IT-79, der ligger som nummer to efter tre kampe. Vinderen af kampen vil få en gylden chance for at nå finalen.

Onsdag besejrede IT-79 deres bysbørn fra GSS med 2-0.

De forsvarende mestre, B-67, har fire point efter to kampe. Holdet slog Eqaluk 54 fra Tasiusaq med 3-1.

