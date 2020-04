Spænding forud for dagens pressemøde

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 22. april 2020 - 12:43

OBS: pressemødet er holdt: Læs referatet her: Indenrigsflyvning, frisører og restauranter åbner på lørdag

Tirsdag ophævede Epidemikommissionen rejseforbuddet, der var gældende for Nuuk. Og Naalakkersuisut besluttede i samme ombæring at fremrykke et pressemøde fra fredag til i dag onsdag, hvilket har øget spekulationerne om, at der vil blive slækket på nogle af corona-restriktionerne.

Det åbne spørgsmål er, om restauranter, cafeer og værtshuse får lov at åbne. Vil frisørerne igen få lov til at klippe de langhårede? Og hvad med indenrigsflyvningerne og sejladserne.

Er vurderingen, at de nu også kan vende tilbage til normale tilstande, når nu landet i mere end to uger ikke har haft et eneste tilfælde af coronasmitte?

Det svære krydsfelt

Krydsfeltet mellem sundhedsfaglig fornuft og hensyn til flere trængte erhverv er åbenlys i en situation, hvor landet har været smittefri, og hvor man samtidig kan se, at mange andre europæiske lande er i gang med en genåbning på trods af, at disse lande fortsat har coronaramte patienter på intensivafdelingerne.

Svaret på de mange spørgsmål vil borgerne få klokken 14.00, når Kim Kielsen holder pressemøde.

Sermitsiaq.AG vil live-opdatere fra pressemødet.