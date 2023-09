Spænding forud for åbning: Får Kielsen genvalg til magtfuld post?

Spænding forud for åbning:

Thomas Munk Veirum Fredag, 22. september 2023 - 09:01

Fredag formiddag indledes efterårssamlingen i Inatsisartut, og medlemmerne af Inatsisartut begynder på et nyt såkaldt parlamentarisk arbejdsår.

Dagen står på valg af formandskab til Inatsisartut og dernæst tale fra formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede (IA).

Mens der ikke er tvivl om formandsposten i Naalakkersuisut, så er det en anden sag med hensyn til formandsposten for Inatsisartut.

Posten bestrides i øjeblikket af tidligere Siumut-formand Kim Kielsen. Gennem den seneste tid er der dog ifølge Sermitsiaq.AG's oplysninger blevet rejst tvivl internt i Siumut om, hvorvidt han kommer til at fortsætte på posten.

Overtog fra Hans Enoksen

Kim Kielsen overtog formandsposten i april 2022 fra Naleraqs Hans Enoksen i forbindelse med, at Inuit Ataqatigiit sendte Naleraq ud af koalitionen og i stedet indgik aftale med Siumut.

Det er formentlig Siumut, der sidder med kortene på hånden i forhold til, om Kim Kielsen skal fortsætte. Her kan det spille ind på Kim Kielsens muligheder, at han valgte at stille op til kampvalg om formandsposten i Siumut ved partiets landsmøde denne sommer.

Formandsposten for Inatsisartut regnes som en særdeles betydningsfuld og magtfuld post, hvor der følger goder som eksempelvis egen embedsbolig og et højere vederlag. Formandens opgave er blandt andet at lede møderne i Inatsisartut samt sikre samspillet mellem Inatsisartut og Naalakkersuisut.

Samlingen åbnes kl. 11

Efterårssamlingens start markeres traditionelt med en procession. Politikerne vil således gå i procession fra Hans Egedes Hus til gudstjeneste i Annaassisitta Oqaluffia kl. 10.00.

Herefter vil de bevæge sig mod Inatsisartut, hvor samlingen officielt åbnes kl. 11.00.

Valget til formandsposten i Inatsisartut finder sted i forbindelse med valg af hele formandskabet.

Herefter følger Múte B. Egedes åbningstale.