Spænding om centrale turisme-tal

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 03. februar 2020 - 17:46

Grønland satser megen energi på at blive et attraktivt turistland. Turismeerhvervene bobler frem efter flere års fremgang i antallet af turister, der besøger Grønland.

Skuffende flypassager-tal

En ny statistik fra Grønlands Statistik om antallet af flypassagerer var imidlertid med til at skuffe. Færre udlændinge tog flyveren til Grønland i 2019, fremgik det af statistikken. Det får Visit Greenlands direktør Julia Pars til at indrømme, at ”det kunne godt tyde på, at der i disse år er en opbremsning i væksten”, men en egentlig konklusion ønsker hun ikke at komme med.

Hun peger imidlertid på, at tallenes størrelse er så små, at med mindre segmenter, så er der også fare for procentmæssige store udsving.

- Vi må derfor, så længe der er relativt få turister i Grønland, fortsat forvente statistiske udsving som er svære at analysere på. Vi har i de sidste 5 år tit oplevet vækst på udenlandske flypassagerer samtidigt med fald i antal udenlandske hotelgæster – og omvendt, siger Julie Pars til Sermitsaiq.AG og uddyber:

Marked skal modnes

-Mange af vores samarbejdspartnere fortæller at det stadig er svært at drive væksten videre

andre steder end sommerhøjsæsonen i Ilulissat, fordi det stadig er den destination i Grønland, der er mest kendt i det globale adventure marked. Det tager masser af tid, ressourcer og markedsføringsindsats at få markedets øjne op for resten af Grønland og de kolde vintermåneder. Visit Greenland arbejder for en modning af markedets kendskab til andre regioner og årstider, men vi er oppe mod konkurrerende destinationer - f.eks. Norge - der har marketingmuskler mange gange større end Grønlands.

Før Julia Pars har data fra krydstogtsskibene og hotellerne ønsker hun ikke at komme med en decideret konklusion på, om man skal juble eller græde over 2019-sæsonen.

Tallene ventes offentliggjort af Grønlands Statistik senest den 13. februar.