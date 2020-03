Spænding om årets krydstogt-sæson

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 10. marts 2020 - 17:28

Havnedirektør John Rasmussen, Sikuki Nuuk Harbour, oplyser til Sermitsiaq.AG, at der er planlagt 41 anløb af krydstogtsskibe i denne sæson, der starter i maj og hvor det sidste anløb er til september.

- Vi har for flere måneder siden fået at vide, hvor mange anløb der er planlagt. Men jeg må indrømme, at vi venter i spænding på, om der vil komme aflysninger, oplyser John Rasmussen.

Karantæne-krav

Samme melding kommer fra souschef i Visit Greenland Mads Daniel Skifte.

- Vi har endnu ikke fået nogen meldinger fra aktørerne eller krydstogtsbranchen. Eksempelvis er der en stor krydstogsmesse i Miami i april, som indtil videre ser ud til at blive gennemført. Vi har i hvert fald ikke hørt andet, oplyser Mads Daniel Skifte.

Flere krydstogtskibe er rundt om i verden blevet ramt af karantæne-krav, fordi passagerer var ramt af coronavirussen. Den dårlige omtale kan få mange turister til at aflyse deres planlagte krydstogt.

Procedure strammet op

Havnedirektør John Rasmussen oplyser, at havnen af egen drift har strammet op på proceduren forud for, at et udenlandsk skib anløber havnen.

- Vi vil afkræve udenlandske skibe og krydstogtsskibe, at de før anløb sender en ”Maritime Declaration of Healh”. Det er en standardformular, som sikrer, at skibsføreren erklærer, at der ikke findes smitsomme sygdomme på skibet, oplyser John Rasmussen, der nu vil sikre sig, at formularen i alle tilfælde er udfyldt og afleveret til havnekontoret.

- Skulle skibets ”Maritime Declaration of Health” give anledning til mistanke om Coronavirus på et skib følges myndighedernes instrukser om, hvordan havnen og skibet skal forholde sig. Skal et fartøj i karantæne, får skibet først lov til at lægge til kaj, når myndighederne er på plads og klar til at håndtere situationen, fremgår af Sikuki Nuuk Harbours hjemmeside.

Følger myndighedernes anvisninger

John Rasmussen understreger, at det er Grønlands Beredskabskommission og Epidemikommissionen, der håndterer situationer, hvor der opstår mistanke om smitte ved rejserelaterede tilfælde.

- Og vi følger naturligvis de anvisninger, som måtte komme fra myndighederne, pointerer havnedirektøren.