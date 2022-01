Spændende sportsbegivenheder venter i 2022

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 02. januar 2022 - 08:08

2021 er forbi, og nu i denne artikel ser vi på nogle af de største events, som grønlandske sportsfolk skal deltage i i det kommende år.

Sermitsiaq.AG har talt med sportspersonligheder, som vil sætte deres præg på den internationale scene.

OL på sigtekornet

Skiskytten Ukaleq Slettemark skal i denne måned i gang med sidste del af sin kvalifikation til vinter-OL, som skal afvikles i kinesiske Beijing fra 4. februar.

- Det ville være en kæmpe oplevelse at kunne kvalificere mig til OL. Bare det at være med og lære rutinerne at kende vil være en stor fordel, hvis jeg i fremtiden skal med og har medaljechance, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Skiskytten har ellers klaret de danske kvalifikationskrav til vinter-OL, men da Danmark ikke har en såkaldt nationskvote, må Ukaleq Slettemark hente internationale IBU-point for at få en af de 12 pladser, som bliver givet til nationer, der ikke har egen nationskvote.

- Mine største mål denne sæson er OL kvalifikation, og hvis det ikke lykkedes, er det junior VM i USA, siger den 20-årige skiskytte.

Langrendsløber Martin Møller og freestyleskiløber Laila Friis-Salling deltog ved den seneste vinter-OL. Alpinskiløberen Nuunu Chemnitz Berthelsen forsøger ligesom Ukaleq Slettemark at kvalificere sig til vinter-OL.

Kæmper for en VM-plads

Det grønlandske herrelandshold i håndbold skal igen forsøge at kvalificere sig til verdensmesterskaberne. Holdet skal til Cuba i maj og spille mod Nordamerikanske og Caribiske lande for at spille om én plads i VM.

- Jeg vil rigtig gerne slutte min landsholdskarriere med deltagelse til VM, siger den mangeårige landsholdsprofil for herrelandsholdet, Minik Dahl Høegh.

Til spørgsmålet om hvordan han ser Grønlands muligheder, svarer han således:

- Hvis jeg var blevet spurgt det samme spørgsmål for to år siden, ville jeg svare, at vi helt sikkert ville vinde kvalifikationsturneringen. Men nu er situationen anderledes, da især USA er under stor udvikling, og de har hentet spillere udefra. Modsat har vores spillere haft udfordringer af følgerne af corona, hvor der har været begrænset trænings- og spilletid.

Men håndboldspilleren er klar til at give alt ved den kommende kvalifikationsturnering.

- Som det ser ud nu, ser jeg vores muligheder for at nå VM som fifty-fifty, siger han.

Ifølge ham kræver det et udviklingsarbejde i sporten herhjemme, ellers vil sporten sakke bagud.

- Jeg er bekymret over de seneste års udvikling. Turneringsformen til grønlandsmesterskaberne har ikke ændret sig de seneste 40 år. Måske kan vi holde møde om, hvordan vi sammen kan løfte sporten igen og finde andre måder at holde turneringer på. Jeg er helt sikker på, at vi kan finde en turneringsstruktur, som passer til de grønlandske forhold.

- Hvis det fortsætter på denne måde, er jeg ikke sikker på, om sporten overlever i Grønland. Nu må der ske handling, hvis Grønland i fremtiden skal have mulighed for at deltage ved VM, påpeger Minik Dahl Høegh.

Det grønlandske herrelandshold har deltaget ved verdensmesterskaber tre gange, nemlig i 2001, 2003 og 2007.

Fodbold: Landskamp mod nation på vej

Herrelandsholdet i fodbold spillede flere kampe i Danmark sidste år, hvor det hele kulminerede kamp mod Superligaholdet FC Nordsjælland.

Og landstræner Morten Rutkjær siger, at holdet kan møde et andet landshold.

- Vores plan er, at vi skal spille en landskamp i år, og vi er i dialog med to lande, som vi kan møde. Det er ikke helt på plads endnu, hvilket land vi kommer til at møde, da dem, vi er i forhandlinger med, skal spille kvalifikationsspil og andre kampe, siger landstræneren.

Han håber, at han kan røbe modstanderen i den nærmeste fremtid.

- Vi er ved at bygge et fundament omkring holdet i øjeblikket, og vi har nået langt med mange ting sidste år. Det går rigtigt godt med fodbolden i Grønland, hvor der er blevet sat stor fokus på udvikling. Både vores landshold og futsal-spillerne er under stor udvikling, som jeg er stolt over at være en del af, lyder det fra Morten Rutkjær.