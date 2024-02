Spændende år for forholdet mellem Grønland og Nordamerika

Poul Krarup Fredag, 09. februar 2024 - 15:58

Chefen for Grønlands repræsentation i Washington DC Kenneth Høegh var forleden i lufthavnen for at hente repræsentationens nye praktikant, Malu Rosing, som under sit seks måneder lange ophold blandt andet vil være nogle uger på Royal Greenlands salgskontor i Boston for at sætte sig ind i, hvad Royal Greenland laver i USA og Canada.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det interessante for vores praktikanter er, at de også får indblik i, hvad Grønlands erhvervsliv laver i USA og Canada, fortæller Kenneth Høegh.

- Vi giver dermed vores elever en meget bred indsigt inden for Grønlands udenrigspolitiske relationer, der vil gavne dem i deres videre karriere og giver dem muligheder og indsigt, som meget få har, tilføjer han.

Det er blot et lille eksempel på, hvad repræsentationen i Washington beskæftiger sig med.

