Sovende baby smuldret ind i tobak

Forældreparret Ulla og Morten Fleischer fra Nuuk har besluttet, at de aldrig mere vil efterlade deres baby sovende i barnevognen, når de er ude i byen. Det gør de, selvom det ellers er normalt, at forældre lader deres barn sove uden for butikken, mens de handler i et par minutter.

Det skriver avisen AG.

Men deres beslutning har en forhistorie, der ville gøre enhver forælder rasende.

En hidtil ukendt person har lynet regnslaget op til deres barnevogn, hvor deres datter sov og har smuldret tobak over den sovende baby.

- Vi havde fået en tid til vores babys kontrol hos tandlægen. Jeg ankom med nogle minutter før aftalt tidspunkt. Jeg fik lagt babyalarm ind i barnevognen og gik ind for at meddele vores ankomst, mens vores baby sov udenfor i sin barnevogn, fortæller Ulla Fleischer og fortsætter:

- Det tog kun et par minutter. Men så kunne jeg høre skratten i babyalarmen, og jeg skyndte mig ud for at tjekke om vores baby var vågnet. Regnslaget var lynet op, og jeg tjekkede straks om vores baby havde det fint. Hun sov heldigvis. Men jeg blev forskrækket over, hvad jeg så. Der var smuldret tobak inde i barnevognen, og der var ovenikøbet tobak på min datters ansigt, og et cigaretfilter lå ved siden af hendes hovede, fortæller Ulla Fleischer, der har politianmeldt den tankeløse gerning.

