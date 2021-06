SOS-signal udløste SAR-operation

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 15. juni 2021 - 08:34

Mandag klokken 11.01 fik politiet en alarmerende melding fra Arktisk Kommando.

Kommandoen havde modtaget et SOS-signal fra noget Garmin-satellitkommunikationsudstyr, som befandt sig på vandet nordvest for Sisimiut.

Det fortæller vagtchef ved Grønlands Politi Malik Sandgreen.

Grønlands Politi kunne via oplysninger fra SOS-signalet finde frem til, at der var tale om en hvid Poca-jolle, og at jollen var sejlet ud fra Sisimiut mandag formiddag vid 9-tiden.

Aktiverede fly og helikopter

- Vi finder ud af navnene på tre personer, der er ombord i jollen, og som er sejlet fra Sisimiut og mod Ilulissat, fortæller Malik Sandgreen.

Han fortæller, at Arktisk Kommando aktiverede sit Challenger-fly, som havde 45 minutters flyvetid til den position, som Garmin-udstyret havde oplyst i nødsignalet. SAR-helikopteren blev også sendt afsted mod området.

I mellemtiden forsøgte Grønlands Politi at komme i kontakt med de tre personer ombord i jollen via Aasiaat Radio.

- Der var ingen kontakt til dem over VHF-radioen. Vi var ængstelige over årsagen til, at der blev sendt SOS, siger Malik Sandgreen.

Garmin-udstyr aktiveret

Da SAR-helikopteren nåede frem, fik den kontakt til personerne i jollen, og det viste sig, at der var tale om en falsk alarm:

- Det viste sig, at en Garmin Inreach var blevet aktiveret, mens den lå i en taske. Det var en falsk alarm – heldigvis. De var i god behold og havde ikke brug for assistance, siger Malik Sandgreen.

Vagchefen fortæller, at politiet nu vil tage en snak med de tre personer om, hvordan det kunne ske, at alarmen blev udløst.