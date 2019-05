Sortbørshajer udnytter varemangel

Redaktionen Søndag, 12. maj 2019 - 09:29

En pose løg blev budt ud på facebook i Kullorsuaq og endte med en pris på 200 kroner og en kasse sodvand endte i 500 kroner. Det er bare et par eksempler ud af mange på de priser, som bygder i Nordgrønland må betale for at få eftertragtede varer. Private tjener tilsyneladende meget på, at sælge mangelvarer i Nordgrønland sort på Facebook.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Pilersuisoqs vareforsyning med skib til de nordligste bygder ved Upernavik er ikke mulig i perioden fra midten af december frem til udgangen maj. I den isfrie periode anløbes bygderne hver fjortende dag med Royal Arctic Lines skibe blandt andet med forsyninger.

Ti pakker stegemargarine og løg sat til salg i Kullorsuaq til højest bydende. Privat

Men grundet den lange vinterperiode kan det for detailvirksomheden være et problem at have ikke kun kølevarer og friske grønsager men også chips, sodavand og lignende på varelageret året rundt.

Udfordringer med luftrafikken

Arne Lyberth Petersen, der er regionchef i Pilersuisoq for Region Diskobugten, forklarer, at butikkerne i Upernavik-området til tider løber tør for enkelte vigtige dagligvarer men understreger, at man som regel får dem sendt med fly fra enten Upernavik eller Aasiaat. Men detailvirksomheden har ligeledes udfordringer med lufttrafikken til og fra Kullorsuaq på grund af vejrmæssige forhold om vinteren, hvorfor dagligvarer kan blive en mangelvare.

Kædedirektør Niels Andersen siger i den forbindelse, at Pilersuisoq alle steder har de varer i butikkerne, som Pilersuisoq skal have i henhold til servicekontrakten.

- Vi sikrer, at vi har alle basisvarer. Vores sortiment af livsvigtige dagligvarer er til stede, og dem er der plads til alle steder, understreger han.

