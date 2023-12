Sorg blev til angst om at miste børnene

Paornánguaq Kleist Mandag, 04. december 2023 - 13:46

Der var glæde og forventning hos Nauja Ottosen Knudsen, da hun var gravid første gang. Hun så frem til at møde det liv hun havde i maven, og forberedte sig, som andre kommende forældre også gør. Men fødslen blev til chok og dyb sorg, for barnet kunne ikke leve pga. sit handicap.

- Jeg blev dybt rystet, og det var skræmmende at se hvor handicappet barnet var. Jeg kunne ikke tale om mit tab efterfølgende, fortæller Nauja Ottosen Knudsen, som udover de nævnte følelser blev dybt skuffet.

At hun skulle opleve det to gange, var svær at håndtere. Det første barn døde et døgn efter fødslen og det andet barn var dødfødt.

- Det var svært at møde andre nybagte forældre. Jeg var misundelig, for hvad med mig? Hvorfor lykkedes det ikke for mig? Og da jeg blev gravid igen, så spøgte usikkerheden om det vil lykkes denne gang.

Glæden var derfor stor da Nauja fik en søn. Hun sikrede sig, at han havde alle fingre og tæer. Og så kom bekymringen for at miste barnet. Hun havde det svært ved at have sin søn ude af syne, og overreagerede hvis han faldt og slog sig.

