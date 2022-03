Sondre Slettemark skyder sig til en fjerde plads

Nina-Vivi Møller Andersen Søndag, 27. marts 2022 - 13:03

Sondre Slettemark skød fejlfrit i de første skydninger både liggende og stående. Og derfor førte han konkurrencen med 15 sekunder til nærmeste følger. Men på den tredje skydning, som var liggende, skød Sondre sin eneste forbier i konkurrencen. Det oplyser Grønlands Biathlon Forbund.

Blot én enkelt anden løber formåede, ligesom Sondre, at ramme på 19 ud af 20 skud. I mål var han 54 sekunder efter den franske vinder, men kun 22 sekunder fra 3. pladsen.

- Jeg er naturligvis enormt tilfreds med gennemførslen af mit løb og det resultat det blev til sidst. Løjpens profil passede mig rigtig godt, selv om den våde sne ikke er optimalt for mig.

- Den ene forbier jeg skød på den ene liggende skydning skyldtes at jeg var ude af fokus et øjeblik. Hvis jeg havde rammet plet ville jeg fået en sølvmedalje med hjem. Men at jeg kunne skyde fejlfrit på begge mine stående skydninger, og særlig den sidste skydning som gennemføres efter at have løbet 10 km på ski i konkurrencefart giver virkelig et boost, siger den unge Sondre Slettemark.

Mange store skiskyttenationer måtte dermed se sig slået af den grønlandske skiløber.

Kunne hold formen trods sygdom

Sondre Slettemark har været ramt af sygdom en hel del gange i efteråret. Han havde lidt dårligere løb i december og januar. Så han var bange for om han kunne løbe op med de andre dygtige sportsudøvere.

- Første plads i Norges Cup og 1., 3. og 4. plads i Norsk Mesterskab, samt 20. plads til VM er mere end jeg kunne drømme om i december. Jeg var usikker på om jeg kunne holde på formen helt til EYOF, men det kunne jeg åbenbart. Nu håber jeg den kan holde endnu et par dage, for nu har vi hastet afsted mod Norge hvor jeg er udtaget af Norges Skiskytter Forbund til at løbe Norges Cup finale på lørdag, siger Sondre Slettemark.

Sondre løb også med til sprint konkurrencen over 7,5 km i tirsdag. Der sluttede han på en 24. plads efter to forbiere på de to første skud på den liggende skydning.

Den unge fyr er klar til flere turneringer og er blevet mere selvsikker.

- Nu er jeg super motiveret for at starte træningen mod næste sæson. Jeg ved lige præcis hvad jeg skal blive bedre til, og glæder mig til at lægge en god plan frem mod sommeren og efteråret sammen med min træner på Topidræts Gymnaset på Geilo, afslutter Sondre Slettemark.