Sondre Slettemark med flot VM-placering

Thomas Munk Veirum Lørdag, 02. marts 2024 - 10:25

I denne uge har de to Slettemark-brødre, Sondre og Inuk, deltaget ved VM i skiskydning for youth og juniorer i Estland.

Og onsdag hev Sondre Slettemark en flot 12. plads hjem, oplyser Grønlands Biathlon Forbund:

- I onsdagens sprintløb over 10 km opnåede Sondre en meget stærk 12. plads efter at have skudt kun een forbier på de ti skud og løbet den 12. hurtigste tid på løjpen. Således slog han 2 af fire norske, 3 af 4 tyske, 3 af fire franske og ikke mindst alle de svenske løbere, skriver forbundet.

Riffel-fæste knækkede

Også på de to andre distancer havde Sondre god fart i sporet. På den indledende 15 km med fire skydninger havde han den 16. bedste løbstid, men 8 forbiere af de 20 skud ødelagde for et godt resultat.

På den afsluttende fællesstart for de 60 bedst kvalificerede i VM lå Sondre Slettemark godt placeret efter første skydning og anden skydning, men efter tredje skydning knækker fæstet mellem bæreselen og våbenet, og han må udgå til stor skuffelse:

- Jeg var virkelig langt nede, for min form er helt fantastisk lige nu, og jeg tror det også kunne være blevet et rigtig godt løb.

- På de stejle bakker taber jeg til de bedste, men ingen løber hurtigere end mig i resten af banen. Selv om hændelsen var en gedigen nedtur, så er jeg meget tilfreds med mit VM. Jeg har taget et nyt stort skridt siden sidste år, udtaler Sondre Slettemark.

Inuk ramt af sygdom

For Inuk Slettemark gik VM ikke som planlagt, at han fik madforgiftning forud for det første løb, hvorfor han ikke startede.

Han kom dog på banen til sprintløbet, hvor han skød 1 forbier af de 10 skud, hvilket var nok til en 59. plads af de 104 deltagere:

- Det er godt, men det kunne helt sikkert have været bedre med sygdomsfri forberedelser, skriver Grønlands Biathlon Forbund.