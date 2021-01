Sondre Slettemark fik sin første sejr

redaktionen Mandag, 11. januar 2021 - 13:02

16-årige Sondre Slettemark deltog i 17-19 års-klassen ved Norges Cup i skiskydning i weekenden, og det blev til en overbevisende sejr i ti-kilometerløbet.

Sondre stillede som en af kun to 16-årige i 17-19 år-klassen. 13 løbere deltog ved konkurrencen, de fleste er 17 og 18 årige fra skigymnaset i Geilo, skriver Grønlands Biathlon Forbund i en pressemeddelelse.

Ramte 17 ud af 20

- Jeg er rigtig godt tilfreds med min skydning. Jeg har trænet meget tørtræning med min riffel i juleferien, og det ser ud til at give resultat. Det er altid ærgerligt med forbiere, men tre forbiere ud af 20 skud er det bedste, jeg har klaret indtil nu.

- På løjpen følte jeg mig ikke specielt godt kørende. Jeg kan køre bedre end det, jeg præsterede på løjpen, så det var absolut min skydning som var hovedgrunden til at det blev til en 1. plads, siger Sondre Slettemark efter sejren.

Sondre Slettemark er elev ved Norges Toppidretts Gymnas (NTG) i Geilo i Norge, hvor han bliver trænet af tidligere træner for det norske herrelandshold, Espen Nordby Andersen sammen med nogle af Norges bedste skiskyttere.

Ukaleq testede formen

Hans storesøster Ukaleq Slettemark testede også formen af i det lokale løb. Hun var eneste deltager ved konkurrencen, og her lykkedes det hende at skyde blot to forbiere på de 20 skud.

- Det var en god gennemkøring. Det er længe siden jeg har konkurreret, så det er godt at få testet rutiner og form, inden jeg nu tager til Arber i Tyskland for at løbe to runder ved IBU cup for seniorer, siger hun.