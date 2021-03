Sommertid: Husk at justere dit ur

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 27. marts 2021 - 11:36

Nu er tiden igen inde til at stille urene en time frem.

I aften klokken 22.00 begynder sommertiden i Vestgrønland, hvor uret stilles frem til klokken 23.00. Sommertiden i Vestgrønland gælder frem til lørdag den 30. oktober, hvor uret skal skrues en time tilbage. I Ittoqqortoormiit begynder sommertiden i morgen søndag klokken 00.00.

Den halvårliger opgave med vinter- og sommertid kan dele vandene blandt borgerne: hvorfor overhovedet justere tiden?

Tilbage i 2016 forsøgte den daværende løsgænger, Per Rosing-Petersen, at få fjernet sommertiden uden held, idet Siumut og Inuit Ataqatigiit var modstander og havde flertallet bag sig i Inatsisartut.

Emnet har også optaget flere EU-medlemslande i de seneste år.

Intet nyt fra EU

Europa-Kommissionen foreslog tilbage i september 2018 at afskaffe det halvårlige skift, men forhandlingerne i Ministerrådet har ligget stille under de seneste EU-formandskaber og har derfor ikke resulteret i en enighed blandt medlemslandene, og det er derfor usikkert, om det kommer til at ske, oplyser det danske transportministerium i en pressemeddelelse.

Naalakkersuisuts opfattelse for fem år siden blev formuleret på følgende måde:

- Det er Naalakkersuisuts opfattelse, at det ud fra en samlet betragtning er mere hensigtmæssigt at følge anvendelsen af sommertid i de fleste af de lande, som borgere, erhvervsliv og myndigheheder i Grønland dagligt er i kontakt med, end at undlade brugen af sommertid.