Sommeren 2022 var den varmeste nogensinde i Europa

Ritzaus Bureau Torsdag, 20. april 2023 - 06:25

Hedebølger og tørke prægede sidste år den europæiske sommer, som for tredje gang i træk slår varmerekord.

Der bliver varmere og varmere på jorden og ikke mindst i Europa, som i 2022 endnu en gang oplevede en rekordvarm sommer.

Det skriver EU's klimaovervågning Copernicus i sin årlige rapport European State of the Climate.

Temperaturerne kravlede i sommermånederne op til et niveau, der ligger 1,4 grader over det gennemsnit fra perioden 1990 til 2020, som Copernicus bruger til at sammenligne med.

Store dele af Europa oplevede hedebølger og tørke, ligesom særligt lande sydpå var plaget af skovbrande.

- I Vesteuropa var de højeste temperaturer omkring 10 grader varmere end de typiske maksimale sommertemperaturer. Ekstrem varme ses ved højere og højere breddegrader, lyder det i rapporten.

Den nævner Storbritannien som eksempel. Her viste termometeret i juli for første gang over 40 grader.

Det er tredje år i træk, at sommervarmen i Europa slår rekord. Om det samme vil ske i 2023 vides ikke, for vejret svinger altid fra år til år.

Men sandsynligheden for høje temperaturer er blevet større som følge af klimaforandringer.

Det siger Samantha Burgess, der er vicedirektør i Copernicus.

- Hvis man forestiller sig et spil kort, hvor de sorte kort er køligere år, og de røde kort er varmere år, så er klimaforandringerne i gang med at fjerne sorte kort fra bunken.

Kigger man på temperaturerne i Europa for alle månederne i 2022, var året det næstvarmeste, siden man begyndte at foretage målinger i midten af 1800-tallet.

Globalt set var året det femte varmeste nogensinde. Rekorden er fra 2016, og de øvrige podiepladser udgøres også af nylige år.

Der er altså ingen tvivl om, at den globale opvarmning fortsat er i fuld gang på trods af stigende vilje verden over til at bekæmpe klimaforandringer.

Men der skal fart på. Det slog FN's klimapanel endnu en gang fast i en rapport fra marts. Ifølge panelet vil det i høj grad være i dette årti, at det bliver afgjort, om den globale opvarmning kan begrænses til under 2 og helst ikke over 1,5 grader.

Det satte verdens lande som mål tilbage i 2015 på et klimatopmøde i Paris.