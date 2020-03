Solid fremgang for privat helikopterfirma

Trine Juncher Jørgensen Torsdag, 05. marts 2020 - 08:09

Siden etableringen i midten af 2019 er det kun gået én vej og det er opad for selskabet Sermeq Helicopters. Således er antallet af bookede hele dage fordoblet fra 2019 til 2020, fortæller direktør Pilu Nielsen, der netop har forladt PDAC-konferencen i Toronto med mange nye opgaver og kontakter i kufferten.



– Jeg er positiv overrasket over, hvor hurtigt vi har fået etableret os, og hele tiden får nye opgaver ind. Vi tilbyder både turistflyvning og charterflyvning fra de fleste byer i Sydgrønland. Vi har base i Qaqortoq og Narsarsuaq, men bliver booket af andre operatører over hele landet. Der har været en stor efterspørgsel på helikopterture især til turisterne, der typisk kommer ind med de store krydstogtskibe. Og inden vi etablerede selskabet havde vi faktisk flere aftaler på plads med både turistoperatører og krydstogtselskaber. Dertil er der en del mineralselskaber, der arbejder i Sydgrønland. Dem understøtter vi også i forbindelse med deres efterforskningsarbejde.

Konkurrent til Air Greenland

På chartersiden udgør Sermeq Helicopters en konkurrent til Air Greenland, men når det kommer til turistflyvningen, så har selskabet stort set markedet for sig selv. Derfor ser fremtiden også lys ud, når en ny lufthavn står klar i Qaqortoq, og turisterne dermed får lettere adgang til Sydgrønland.



Blandt de populære udflugter er en tur til gletsjeren i Qalerallit og de varme kilder i Uunartoq. Sermeq Helicopters

– Vi bruger i dag utrolig meget tid på at forklare vores gæster, hvordan de skal komme til Qaqortoq. Infrastrukturen er simpelthen ikke god nok. Vi har hårdt brug for en stabil helårsforbindelse enten til Island, København eller et andet sted.

Udover Pilu Nielsen tæller Sermeq Helicopters også Inge Lise Christensen, Camilla Christensen, Kunuk Kragh Nielsen, Frederik Nielsen og Greenland Venture, der har en ejerandel på 22 procent.