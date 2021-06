Solformørkelsesbrillerne frem torsdag

Merete Lindstrøm Onsdag, 09. juni 2021 - 14:13

Torsdag kan borgere i hele landet opleve fænomenet en ringformet solformørkelse. Denne type solformørkelse kaldes også en ”ring af ild”, fordi månen ikke dækker solen fuldstændigt. Derfor vil man opleve månen som omgivet af solens lys, forklarer astrofysiker til Sermitsiaq.AG.

- Det særlige ved ringformet solformørkelse er, at sol, måne og jord står på linje på et tidspunkt, hvor månen er længst væk fra jorden, forklarer astrofysiker Tina Ipsen.

En solformørkelse opstår, når solen, jorden og månen er på linje, fordi månen som ligger i midten skygger for solen.

- Når månen er længst væk fra jorden, så kan den ikke dække helt for solen og så kommer denne her ”ring of fire”, som gør, at det ser ud som om, der er ild rundt om månen, fortæller Tina Ipsen.

Tider for formørkelsens start-topper-slut Tasiilaq: 07.05 – 08.13 – 09.25 Qaqortoq: 06.55 – 08.01 – 09.11 Ilulissat: 07.12 – 08.18 – 09.28 Qaanaaq: 07.30 – 08.35 – 09.41 Nuuk: 07.02 – 08.07 – 09.17

Kan opleves i hele landet

Hun forklarer, at når vi kigger på måne og sol ser de cirka lige store ud, men det er langt fra tilfældet.

Månen er 400 gange mindre end solen, og solen er 400 gange længe væk fra jorden end månen. Derfor ser de lige store ud, når vi kigger på dem, forklarer astrofysikeren.

Selvom det er i Nordgrønland, man kan opleve solformørkelsen bedst, så vil oplevelsen i hele landet være bemærkelsesværdig, understreger Tina Ipsen.

- Meget af solen bliver formørket set fra Nuuk. Det bliver det mørkeste, vi har haft længe.

Husk at passe på øjnene

Men spændingen ved at opleve en solformørkelse skal tages hånd i hånd med forsigtighed, understreger astrofysikeren.

- Det er meget smukt at se solformørkelse, men ikke så smukt, at den skal være det sidste man nogensinde ser, siger hun.

Hvis man vil se formørkelsen, skal man bruge helt specielle solformørkelsesbriller. Almindelige solbriller er ikke nok til at beskytte mod alvorlige øjenskader, hvis man kigger direkte på solen under en solformørkelse.

- Alternativt kan man bruge den mørkeste type af svejseglas, der findes, siger Tina Ipsen.

Generelt forekommer der årligt to solformørkelser, som kan opleves et eller andet sted på jorden. Denne gang er Nordgrønland og Canada det bedste sted at opleve fænomenet, fortæller Tina Ipsen.

DMI oplyser at man længst mod nordvest i landet kan opleve at solen bliver 100 % dækket af månen, det meste af Grønland får en 80 % formørkelse, mens området omkring Ittoqqortoormiit får en 60 % solformørkelse.