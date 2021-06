Sol og vind skal supplere vandkraften

Redaktionen Lørdag, 19. juni 2021 - 11:01

Ifølge koalitionsaftalen vil Naalakkersuisut satse på vedvarende energi. Derfor har vi spurgt naalakkersuisoq for blandt andet miljø Kalistat Lund, hvad Naaalakkersuisut vil gøre på dette område, og hvad man vil gøre på transportområdet for at nedbringe CO2 udledningen, skriver avisen Sermitsiaq.

Kalistat Lund har svaret skriftligt på vores spørgsmål. Vi har derfor ikke haft mulighed for at stille opfølgende spørgsmål, men svarene giver et indblik i hvad Naalakkersuisut prioriterer på miljøområdet. Vi må også erkende, at der er spørgsmål, som ikke bliver besvaret.

Naalakkersuisut har fokus på at udbygge den vedvarende energi i hele landet i samarbejde med Nukissiorfiit, siger Kalistat Lund.

Vandkraft er langt den vigtigste energiressource, men ikke alle byer og bygder har adgang – eller tilstrækkelig adgang – til vandkraft. Derfor undersøger Nukissiorfiit mulighederne med både sol- og vindenergi som supplement. Sol- og vindenergi er generelt dyrere per energienhed end vandkraft. Derfor har der været størst fokus på vandkraft.

Anlægslov i høring

Anlægslov om vandkraftsforsyning i Aasiaat/Qasigiannguit og udvidelse af Buksefjordsværket til forsyning af Nuuk er netop sendt i offentlig høring, oplyser Kalistat Lund.

Læs hele artiklen i ugens Sermitsiaq: